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Nix рассказал, с каким керри он хотел бы сыграть на Streamers Battle

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Nix.
Фото Game-Tournaments

Александр «Nix» Левин предпочел бы сыграть с Егором «Nightfall» Григоренко, а не с Ильей «Yatoro» Мулярчуком на турнире стримеров.

«Yatoro или Nightfall? Сыграл бы я с Nighfall, но игровой стиль Yatoro мне нравится больше. Считаю его более сильным игроком. У Егора слишком сейвовый стиль игры. Я фанат старого Nighfall, но его больше не существует, epileptic kid уже умер. Они (Yatoro и Nighfall) на самом деле две полные противоложности, как Наруто и Саске».

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