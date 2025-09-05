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Nix: «Я готов купить билеты Miracle-, чтобы он сыграл на этом International»

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Nix.
Фото Соцсети Nix

Популярнейший Dota 2-стример России Александр Nix Левин считает, что Амер Miracle- аль-Баркави принципиально усилил бы команду Nigma Galaxy. Бывший про-игрок на своем стриме заявил:

«Я готов сейчас купить билеты Miracle-, чтобы он сыграл на этом International. Я готов оплатить ему самый лучший номер в отеле. Посмотрите за игрой Nigma Galaxy с Ghost. Они бы с Miracle- и KuroKy на тренере всех бы обыграли»

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

На данный момент Nigma сыграла две серии на TI 14. Была одержана победа над BetBoom Team (2-1) и проигран матч с PARIVISION (0-2). В сетке 1-1 коллектив, представляющий арабскую организацию, играет с Team Liquid.

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