Nix: «Я готов купить билеты Miracle-, чтобы он сыграл на этом International»
Популярнейший Dota 2-стример России Александр Nix Левин считает, что Амер Miracle- аль-Баркави принципиально усилил бы команду Nigma Galaxy. Бывший про-игрок на своем стриме заявил:
«Я готов сейчас купить билеты Miracle-, чтобы он сыграл на этом International. Я готов оплатить ему самый лучший номер в отеле. Посмотрите за игрой Nigma Galaxy с Ghost. Они бы с Miracle- и KuroKy на тренере всех бы обыграли»
На данный момент Nigma сыграла две серии на TI 14. Была одержана победа над BetBoom Team (2-1) и проигран матч с PARIVISION (0-2). В сетке 1-1 коллектив, представляющий арабскую организацию, играет с Team Liquid.
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