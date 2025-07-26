Aurora Gaming обыграли NiP в групповой стадии IEM Cologne 2025

В упорной борьбе Aurora одержали победу над NiP в рамках IEM Cologne 2025 по CS2.

Команда Озгюра «woxic» Экера выиграла в напряженной борьбе со счетом 2:0 (Dust2 13:11 пик Aurora, Train 19:15 пик NiP). MVP встречи стал снайпер Aurora Gaming woxic, закончив игру с K-D 53-30 и рейтингом 2.1 в 1.46.

Напомним, что турки играют с заменой. Ясин «xfl0ud» Коч заменил звездного игрока состава Исмаилкана «XANTARES» Дурткардеша. Исмаилкан пропустит турнир по семейным обстоятельствам.

Турнир проходит в Кельне, Германия, с 23.07.2025 по 03.08.2025. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Филатов Руслан