Ninjas in Pyjamas выиграли у Gaimin Gladiators в четвертом раунде ESL Pro League Season 23

Шведская организация выбила из турнира бразильский состав — итоговый счет встречи составил 2-0.

Противостояние на выбывание закончилось уверенной победой Ninjas in Pyjamas — еще одна отделяет их от следующего этапа соревнований. Первой картой стал Dust2 — он же дошел до овертаймов — 16:14. Решающим оказался Nuke — завершившийся со счетом 13:4.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, что проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.