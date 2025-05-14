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14 мая 2025, 10:45

Ninjas in Pyjamas выбили G2 с Тазом с PGL Astana и прошли в плей-офф

Камила Абдурахманова
корреспондент

В пятом раунде группового этапа PGL Astana 2025 команда NiP одержала победу над G2 со счетом 2:0 (Dust2 — 13:10, Nuke — 13:10) и прошла в плей-офф.

В составе G2 играли Malbsmd, Heavygod, Snax, Hades и Taz (стендин). За NiP выступали R1nkle, Snappi, Sjuush, Ewjerkz, Arrozdoce, а Xizt был тренером команды.

G2 заняла 9-11-е место и покинула турнир.

PGL Astana проходит с 10 по 18 мая в Астане, Казахстан. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов.

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