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Никто не застрахован: чемпиона России по Dota 2 развели на 590 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
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Евгений Погребешный.
Фото Федерация компьютерного спорта России, YouTube-канал

Чемпион России по Dota 2 Евгений 'fsd' Погребешный попал на крючок мошенников и перевел им почти 600 тысяч рублей. Вот как это случилось: 12 декабря ему позвонил некий человек, представившийся председателем Федерации компьютерного спорта РФ.

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Злоумышленник сообщил Погребешному, что произошла утечка его данных, а затем перевел на лжесотрудника ФСБ. Тот рассказал, как обезопасить свои деньги, — для этого нужно было отправить их на специальный счёт через приложение Mir Pay. Только после телефонного разговора киберспортсмен понял, что его обманули, но было уже поздно.

Источник: TG-канал Baza
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