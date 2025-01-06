Никто не застрахован: чемпиона России по Dota 2 развели на 590 тысяч рублей

Чемпион России по Dota 2 Евгений 'fsd' Погребешный попал на крючок мошенников и перевел им почти 600 тысяч рублей. Вот как это случилось: 12 декабря ему позвонил некий человек, представившийся председателем Федерации компьютерного спорта РФ.

Злоумышленник сообщил Погребешному, что произошла утечка его данных, а затем перевел на лжесотрудника ФСБ. Тот рассказал, как обезопасить свои деньги, — для этого нужно было отправить их на специальный счёт через приложение Mir Pay. Только после телефонного разговора киберспортсмен понял, что его обманули, но было уже поздно.