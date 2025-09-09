Valve иронично подвела итоги фэнтези группового этапа The International 2025.

«И наконец, мы хотели бы поздравить тех, кто верно предсказал места всех 16 команд на «Дороге на The International». То есть... никого. Представьте себе, ни одно из миллионов и миллионов предсказаний не оказалось идеальным. (Даже десять верных позиций предсказали лишь 0,02 процента игроков — если вы входите в их число, то вам есть чем гордиться.) А если ваши успехи в фэнтези и прогнозах на «Дорогу на The International» оставляют желать лучшего, не упустите шанс попробовать снова в основном этапе. Первоклассная игра на лучшем киберспортивном мероприятии года возвращается в четверг. Тогда и увидимся»