Nikobaby вернется на про-сцену Dota 2 в составе Level UP

Николай Nikobaby Николов спустя три года перерыва вернется на профессиональную сцену в составе Level UP. Команда примет участие в European Pro League Season 26, сообщает Liquipedia.

Дебютный матч состоится 1 мая в 12:00 мск против Apple City Gang. Для Nikobaby это первое выступление с 2022 года. Ранее он играл за SMG.

European Pro League Season 26 проходит с 29 апреля по 18 мая в онлайн-формате на европейских серверах. Призовой фонд составляет 10 тысяч долларов.