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Xtreme Gaming обыграла Nigma Galaxy в 4-м раунде нижней сетки Clavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi

Xtreme Gaming.
Фото esports.ru

В 4-м раунде нижней сетки Clavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi Xtreme Gaming обыграла Nigma Galaxy.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу китайского коллектива. Команда Ван «Ame» Чуньюй взяла реванш за поражение в групповой стадии и выбила Nigma с турнира. Ame также стал лучшим игроком встречи, показав сильную игру на Morphling и Sven (KDA 11/2/4 и 14/3/10). Следующий матч Xtreme Gaming пройдет в борьбе за выход в финал нижней сетки против победителя пары Gaimin Gladiators — BetBoom Team.

Nigma Galaxy покидают турнир, заняв 5-6 место и заработав 43.750 тысяч долларов.

Турнир проходит с 28.07.2025 по 03.08.2025 в городе Чжанцзякоу, Китай. Призовой фонд составил 700 тысяч долларов.

Филатов Руслан

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