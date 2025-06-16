Nigma Galaxy переиграли 4Pirates и вышли в полуфинал нижней сетки квалификаций на TI 14

Nigma Galaxy не оставили шансов 4Pirates и продвинулись в полуфинал нижней сетки квалификаций на The International. BO3 встреча завершилась со счетом 2-0. Теперь коллектив, представляющий арабскую организацию, за который на данный момент выступают Даниэл «Ghost» Чан, Сумаил «SumaiL» Хассан, Тони «No!ob» Ассаф, Омар «OmaR» Муграби и Марун «GH» Хиррей, всего в двух победах от попадания на главный турнир года.