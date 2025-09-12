Nigma Galaxy громит Tidebound и продолжает свой путь на TI 14. Китайцы покидают турнир

Nigma Galaxy разгромила Team Tidebound в первом раунде нижней сетки The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу коллектива, представляющего арабскую организацию. Таким образом, Nigma идет дальше, а азиаты сенсационно покидают турнир.

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.