Nemiga Gaming одолела L1GA TEAM и прошла в следующий раунд закрытых квалификаций к TI 14

Nemiga Gaming всухую одолела L1GA TEAM (2-0) и встретится с Cyber Goose в полуфинале нижней сетки закрытых квалификаций к TI 14. Матч состоится сегодня в 19:00 МСК.

Обе команды проиграли свои первые игры на старте соревнования и теперь сразятся друг против друга, чтобы продолжить борьбу за заветную путевку на The International 2025 в Гамбурге. TI 14 пройдет с 4 по 14 сентября 2025 года, а уже завтра станет известен последний коллектив из Восточной Европы, который примет участие в ивенте.