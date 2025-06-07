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7 июня 2025, 15:52

Nemiga Gaming одолела L1GA TEAM и прошла в следующий раунд закрытых квалификаций к TI 14

Алексей Буланов
Состав Nemiga Gaming по Dota 2.
Фото VK Nemiga Gaming

Nemiga Gaming всухую одолела L1GA TEAM (2-0) и встретится с Cyber Goose в полуфинале нижней сетки закрытых квалификаций к TI 14. Матч состоится сегодня в 19:00 МСК.

Обе команды проиграли свои первые игры на старте соревнования и теперь сразятся друг против друга, чтобы продолжить борьбу за заветную путевку на The International 2025 в Гамбурге. TI 14 пройдет с 4 по 14 сентября 2025 года, а уже завтра станет известен последний коллектив из Восточной Европы, который примет участие в ивенте.

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