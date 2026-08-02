NAVI покорила Лос-Анджелес — команда выиграла крупный турнир по Marvel Rivals

NAVI стала чемпионом Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals. В гранд-финале международного турнира по командному супергеройскому шутеру коллектив обыграл Liquid Citadel со счетом 4:2.

Команда прошла турнир без поражений. В верхней сетке NAVI последовательно победила 100 Thieves и Virtus.pro со счетом 2:0, а затем впервые встретилась с Liquid Citadel и выиграла серию — 3:1. Соперник вернулся через нижнюю сетку, но взять реванш в гранд-финале не сумел.

Лучшим игроком соревнования признали канадца Маршала «Terra» Уивера. Вместе с ним за NAVI выступили Максвелл «fate» Карри, Расмус «Raajaro» Росвалл, Марк «Lv1Crook» Левелеки, Оливер «TrqstMe» Полер и Юрица «Jur3ky» Рисек.

За победу NAVI получила 160 тысяч долларов и восемь рейтинговых очков. Результат позволил команде выйти на первое место в региональной таблице EMEA. Общий призовой фонд турнира составлял 500 тысяч долларов.

Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals проходил с 29 июля по 1 августа в Лос-Анджелесе. В соревновании участвовали десять команд из четырех регионов. Следующий крупный этап серии — мировые финалы, запланированные на ноябрь 2026 года.

Виталий Климов