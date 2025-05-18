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18 мая 2025, 17:14

NAVI Junior отказались играть в отборочных на The International 2025 для Восточной Европы

Камила Абдурахманова
корреспондент

Команда Natus Vincere Junior не примет участие в закрытых отборочных на The International 2025 по Dota 2 для Восточной Европы. Турнирный оператор PGL объявил о решении клуба отказаться от слота.

Изначально NAVI Junior получили приглашение в закрытые квалификации для Восточной Европы вместе с основным составом Natus Vincere по решению Valve. Однако команда решила сменить регион и выступит в открытых отборочных для Западной Европы.

По словам менеджера Ильи ILZH Жиленко, причиной такого решения стало наложение дат квалификаций с другим турниром, вероятно, с отборочными на Riyadh Masters 2025. Отборочные на Riyadh Masters пройдут с 3 по 13 июня, а сам турнир состоится с 8 по 21 июля.

Закрытые отборочные на TI 2025 для Восточной Европы запланированы на 4-8 июня. В регионе будет разыгран один слот на главный турнир года. Закрытые квалификации в Западной Европе пройдут с 13 по 17 июня, где разыграют два слота в основной стадии. Точные даты открытых отборочных пока не объявлены.

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