NAVI Junior отказались играть в отборочных на The International 2025 для Восточной Европы

Команда Natus Vincere Junior не примет участие в закрытых отборочных на The International 2025 по Dota 2 для Восточной Европы. Турнирный оператор PGL объявил о решении клуба отказаться от слота.

Изначально NAVI Junior получили приглашение в закрытые квалификации для Восточной Европы вместе с основным составом Natus Vincere по решению Valve. Однако команда решила сменить регион и выступит в открытых отборочных для Западной Европы.

По словам менеджера Ильи ILZH Жиленко, причиной такого решения стало наложение дат квалификаций с другим турниром, вероятно, с отборочными на Riyadh Masters 2025. Отборочные на Riyadh Masters пройдут с 3 по 13 июня, а сам турнир состоится с 8 по 21 июля.

Закрытые отборочные на TI 2025 для Восточной Европы запланированы на 4-8 июня. В регионе будет разыгран один слот на главный турнир года. Закрытые квалификации в Западной Европе пройдут с 13 по 17 июня, где разыграют два слота в основной стадии. Точные даты открытых отборочных пока не объявлены.