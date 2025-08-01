Natus Vincere впрах разгромили The Mongolz на IEM Cologne 2025

NaVi смогли выйти на 2-0, не оставив никаких шансов монголам на второй карте.

Первый раунд между соперниками сначала шел гладко для The Mongolz, но затем их противник сократил расставание и вывел игру на овертаймы. Дополнительное время помогло Natus Vincere собраться, счет составил 18:22. Вторая встреча на Ancient сначала стала легкой для NaVi, но позже пришлось напрячься во второй половине — итого 12:7.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.