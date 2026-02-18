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Natus Vincere сыграла вничью с Team Spirit на групповом этапе DreamLeague Season 28

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Коллективы сыграли в рамках групповой стадии на DreamLeague Season 28 по Dota 2 — итоговый счет встречи — 1-1.

Следующим соперником команды Магомеда Collapse Халилова станет Tundra Esports. Первую карту со счетом 25:35 забрали себе «Рожденные побеждать», заполучив экономическое преимущество в 27 тысяч. Вторую забрали «драконы» — 26:11 и 11 тысяч перевеса.

DreamLeague Season 28 — киберспортивный турнир, проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 1 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

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