Natus Vincere смогли справиться с TNL на BLAST Bounty 2025 Season 2

Нави показали крайне слабую игру, если сравнивать с IEM в Кельне, но итоговый счет матча составил 2-1.

Первым испытанием для коллективов стал Ancient, где NTL не без труда, но одолели NaVi. Затем европейский состав разыгрался на второй карте, собственном пике — 5:13. Mirage стал решающим и обошелся без овертаймов — украинский состав проиграл со счетом 9:13, когда попытка отыграться завершилась провалом.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.