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22 декабря 2025, 02:18

S1mple запланировал набрать форму к следующему сезону: «Начинаю с завтрашнего дня»

s1mple.
Фото YouTube

Снайпер команды BC.Game Александр s1mple Костылев поделился своими планами на ближайшее время. Киберспортсмен собрался начать серьезную подготовку к следующему игровому сезону в CS2 и планирует транслировать ее на своем Twitch-канале.

«С завтрашнего дня начинаю набирать форму к следующему сезону — 22/23/24 стрим с 15 до 19 (CET), всех жду», — написал s1mple в своем Telegram-канале 21 декабря.

Отметим, что ситуация в BC.Game, где и выступает Александр Костылев, сейчас выглядит крайне проблематичной. Команды покинули Неманья nexa Исакович и Александр CacaNito Кьюлукоски, а также ушел тренер Лука emi Вукович.

Владислав Корякин

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