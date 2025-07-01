Начался турнир FISSURE Universe: Episode 5: первый для Yandex Team

Смогут ли российские составы по Dota 2 обойти других и сразится между собой в финале?

В составе Yandex Team Алексей «Solo» Березин — известный игрок, который стал создателем мема «322», что стал обозначать договорные матчи с 2013 года. В составе PARIVISION сейчас наиболее примечательным выступает Алан «Satanic» Галлямов — его часто стали обсуждать на pro-сцене из-за высокого показателя КПД.

FISSURE Universe: Episode 5 — онлайн-турнир, который проводитcя при поддержке FISSURE. На чемпионате сыграют 10 команд: восемь коллективов получили приглашения, а две другие через отборочный этап. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.