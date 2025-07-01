Начался плей-офф Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.1
Турнирную стадию плей-офф открывают молодые команды из нижней сетки — Amkal, Enjoy, CEBERHERO и RevivalGG.
2 июня в 15:00 состоится матч между VP и Mafiozy, а затем в 18:00 сразятся VozWooden и CYBERSHOKE, которые уже становились победителями Epic Standoff 2 Major, что проходил в ноябре 2024 года.
Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.1 — СНГ-турнир, который организует компания Winline совместно с Epic Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.
