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13 октября 2025, 16:46

Начался IX сезон Школьной лиги от Федерации компьютерного спорта России

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип Федерации компьютерного спорта России.
Фото ФКСР

Ежегодные соревнования по компьютерному спорту объединят команды общеобразовательных организаций, которые разыграют призовой фонд 1,5 миллиона рублей.

В новом сезоне турнир пройдёт в формате спартакиады в три этапа: региональный, зональный и финальный. Сборные команды школ представят киберспортсмены, соревнующиеся в 5 видах программ: Dota 2, Мир танков (режим «Стальной Охотник»), Tetris, Электронные шахматы и Поиск в сети Интернет.

Первый этап проходит с 1 октября 2025 года по 1 февраля 2026 года в онлайн или офлайн-формате (по решению организаторов). Команда-победитель регионального этапа проходит в зональный этап.

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