Начался IX сезон Школьной лиги от Федерации компьютерного спорта России

Ежегодные соревнования по компьютерному спорту объединят команды общеобразовательных организаций, которые разыграют призовой фонд 1,5 миллиона рублей.

В новом сезоне турнир пройдёт в формате спартакиады в три этапа: региональный, зональный и финальный. Сборные команды школ представят киберспортсмены, соревнующиеся в 5 видах программ: Dota 2, Мир танков (режим «Стальной Охотник»), Tetris, Электронные шахматы и Поиск в сети Интернет.

Первый этап проходит с 1 октября 2025 года по 1 февраля 2026 года в онлайн или офлайн-формате (по решению организаторов). Команда-победитель регионального этапа проходит в зональный этап.