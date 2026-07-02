Начался Esports World Cup 2026 — первую неделю открывают соревнования по Valorant
Esports World Cup 2026 пройдет со 2 июля по 23 августа в Париже по 25 киберспортивным дисциплинам — общий призовой фонд по всем направлениям составит 75 миллионов долларов.
30 из 75 млн долларов выделят на призовой фонд командного зачета Esports World Cup. Победитель получит 7 млн долларов. Чтобы попасть в общий зачет, команде нужно пройти в топ-8 любого турнира в рамках EWC. Победителем командного зачета в 2025 году стали Falcons. Лидером по количеству составов на EWC 2026 стали Falcons — 25. Следом располагаются Virtus.pro (21) и Vitality (21).
Всего на турнире представлены 25 дисциплин: Valorant, Dota 2, Fatal Fury: City of the Wolves, Apex Legends, MLBB (мужчины), MLBB (женщины), Free Fire, League of Legends, Teamfight Tactics, PUBG, EA Sports FC 26, Street Fighter 6, Overwatch 2, Call of Duty: Warzone, Honor of Kings, PUBG Mobile, Tekken 8, Rainbow Six Siege, Call of Duty: Black Ops 7, шахматы, Rocket League, Counter-Strike 2, Trackmania, Crossfire, Fortnite.