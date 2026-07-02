CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

Начался Esports World Cup 2026 — первую неделю открывают соревнования по Valorant

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Расписание Esports WorldCup 2026.
Фото EWC

Esports World Cup 2026 пройдет со 2 июля по 23 августа в Париже по 25 киберспортивным дисциплинам — общий призовой фонд по всем направлениям составит 75 миллионов долларов.

30 из 75 млн долларов выделят на призовой фонд командного зачета Esports World Cup. Победитель получит 7 млн долларов. Чтобы попасть в общий зачет, команде нужно пройти в топ-8 любого турнира в рамках EWC. Победителем командного зачета в 2025 году стали Falcons. Лидером по количеству составов на EWC 2026 стали Falcons — 25. Следом располагаются Virtus.pro (21) и Vitality (21).

Всего на турнире представлены 25 дисциплин: Valorant, Dota 2, Fatal Fury: City of the Wolves, Apex Legends, MLBB (мужчины), MLBB (женщины), Free Fire, League of Legends, Teamfight Tactics, PUBG, EA Sports FC 26, Street Fighter 6, Overwatch 2, Call of Duty: Warzone, Honor of Kings, PUBG Mobile, Tekken 8, Rainbow Six Siege, Call of Duty: Black Ops 7, шахматы, Rocket League, Counter-Strike 2, Trackmania, Crossfire, Fortnite.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
У команды — баркозависимость, а Карседо останется надолго при одном условии. Главные заявления гендира «Спартака» Некрасова перед рестартом РПЛ
«Речь о сплетнях, но они существуют». Фанаты Синнера возмущены слухами об измене и новой девушке Янника
Популярное видео
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Московский кластер видеоигр и анимации и нижегородский университет «НЕЙМАРК» заключили соглашение о сотрудничестве

Йими Jimpphat Сало покинул организацию MOUZ — игрок проеёл в запасе три месяца
Новости
RSS RSS
Все новости