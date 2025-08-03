Новый сезон в Fortnite стартует 7-го августа
Epic Games анонсировали новый сезон в Fortnite, который стартует 7-го августа.
Главные изменения в патче:
Женский скин спартанца из Halo;
Игроки смогут настраивать цвет брони спартанца;
В новом сезоне появятся скины по «Могучим рейнджерам»;
В Fortnite также появился образ Безумной Мокси из Borderlands 4, однако он доступен только за предзаказ шутера в Epic Games Store.
Все, что связано с косметическими предметами, скорее всего, появится в игре с боевым пропуском.
Филатов Руслан
