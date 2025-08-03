CyberPRO
3 августа, 20:11

Новый сезон в Fortnite стартует 7-го августа

Fortnite.
Фото Fortnite

Epic Games анонсировали новый сезон в Fortnite, который стартует 7-го августа.

Главные изменения в патче:

  • Женский скин спартанца из Halo;

  • Игроки смогут настраивать цвет брони спартанца;

  • В новом сезоне появятся скины по «Могучим рейнджерам»;

  • В Fortnite также появился образ Безумной Мокси из Borderlands 4, однако он доступен только за предзаказ шутера в Epic Games Store.

Все, что связано с косметическими предметами, скорее всего, появится в игре с боевым пропуском.

Филатов Руслан

