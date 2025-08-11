На фестивале «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» пройдут киберспортивные турниры с участием звезд

Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы проведет мастер-классы и турниры по Counter-Strike 2, «Миру танков» и Калибру на площадке фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего», который проходит в эти дни на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Мероприятия пройдут в рамках недели тактической стрельбы, которая включает широкую киберспортивную программу. Гости фестиваля смогут познакомиться с популярными играми, поучаствовать в турнирах, пообщаться с известными спортсменами и стримерами. Участниками соревнований и почетными гостями мастер-классов станут известные спортсмены и стримеры.

С открытия и до закрытия площадки будет работать лазертаг-арена и лазерный тир для всех желающих. Инструкторы расскажут правила, познакомят с оборудованием и помогут организовать тренировочные матчи между желающими. Гости фестиваля смогут принять участие в турнирах по Counter-Strike 2 и «Миру танков».