На фестивале «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» пройдут киберспортивные турниры с участием звезд
Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы проведет мастер-классы и турниры по Counter-Strike 2, «Миру танков» и Калибру на площадке фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего», который проходит в эти дни на территории олимпийского комплекса «Лужники».
Мероприятия пройдут в рамках недели тактической стрельбы, которая включает широкую киберспортивную программу. Гости фестиваля смогут познакомиться с популярными играми, поучаствовать в турнирах, пообщаться с известными спортсменами и стримерами. Участниками соревнований и почетными гостями мастер-классов станут известные спортсмены и стримеры.
С открытия и до закрытия площадки будет работать лазертаг-арена и лазерный тир для всех желающих. Инструкторы расскажут правила, познакомят с оборудованием и помогут организовать тренировочные матчи между желающими. Гости фестиваля смогут принять участие в турнирах по Counter-Strike 2 и «Миру танков».
16 августа с 14:00 до 15:30 пройдет шоу-матч по CS2, а с 16:00 до 17:30 — шоу-матч по «Миру танков». В мероприятиях примут участие киберспортивные инфлюенсеры, среди которых Илья fANDER Багреев, Никита ANASTAZE Абрамкин, Михаил Dosia Столяров, Дмитрий Dimaoneshot Бандурка, Алмаз Almazer Асадуллин, Константин Jove, Валерий C1yMba Иванов, Андрей EviL GrannY Сомов, Артем IIomudop_MSK Кузнецов, Никита Sh0tnik Пахомов.