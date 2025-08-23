На Esports World Cup анонсировали турнир с призовыми в 70 миллионов долларов

Организация Esports World Cup Foundation опубликовала информацию, что станет координатором Esports Nations Cup — турнира, который пройдет в ноябре 2026 года по играм EA, Krafton, Tencent и Ubisoft.

Издатели подтвердили информацию о подготовке соревнований. Esports Nations Cup — должен будет стать соревнованием между разными странами, поэтому команды будут представлять выдвинувшие их государства. Сам турнир планируют проводить каждые 2 года, а дисциплины на данный момент не известны. Общий призовой фонд составил 70 миллионов долларов.

Напомним, что в Эр-Рияде проходит Esports World Cup — самый крупный киберспортивный фестиваль, который организуется EWCF с призовым фондом более 70 миллионов долларов. Всего на EWC 2025 представлено 24 дисциплины, по которым распределено финансирование.