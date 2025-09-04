«Мы играем ежедневно один-два матча, но в Азии — ежедневно три» — Badgalseph
Саджит Арслан поделился своим подходам к тренировкам турецкого коллектива Aurora Gaming.
Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходил в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Тренер коллектива Aurora рассказал о количестве тренировок и уровне подготовки конкурентов.
Если честно, на локальных турнирах, например, в Турции или где-то еще, мы играем ежедневно один-два матча, но в Азии — ежедневно три, потому что там соперники сильнее, но в нашем регионе трудно найти хороших противников.
В качестве финального вопроса спросили у Badgalseph о способностях персонажей, которые бы ему хотелось иметь в обычной жизни.
Все сказали бы «Natalia», но я не хочу говорить «Natalia», так что может быть, пассивная способность Rafaela, она может оживлять тех, кто становится мертвым в игре.