«Мы играем ежедневно один-два матча, но в Азии — ежедневно три» — Badgalseph

Саджит Арслан поделился своим подходам к тренировкам турецкого коллектива Aurora Gaming.

Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходил в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Тренер коллектива Aurora рассказал о количестве тренировок и уровне подготовки конкурентов.

Если честно, на локальных турнирах, например, в Турции или где-то еще, мы играем ежедневно один-два матча, но в Азии — ежедневно три, потому что там соперники сильнее, но в нашем регионе трудно найти хороших противников. Саджит Badgalseph Арслан

В качестве финального вопроса спросили у Badgalseph о способностях персонажей, которые бы ему хотелось иметь в обычной жизни.