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4 сентября 2025, 20:05

«Мы играем ежедневно один-два матча, но в Азии — ежедневно три» — Badgalseph

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с Mobile Legends: Bang Bang.
Фото YouTube

Саджит Арслан поделился своим подходам к тренировкам турецкого коллектива Aurora Gaming.
Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходил в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Тренер коллектива Aurora рассказал о количестве тренировок и уровне подготовки конкурентов.

Если честно, на локальных турнирах, например, в Турции или где-то еще, мы играем ежедневно один-два матча, но в Азии — ежедневно три, потому что там соперники сильнее, но в нашем регионе трудно найти хороших противников.

Саджит Badgalseph Арслан

В качестве финального вопроса спросили у Badgalseph о способностях персонажей, которые бы ему хотелось иметь в обычной жизни.

Все сказали бы «Natalia», но я не хочу говорить «Natalia», так что может быть, пассивная способность Rafaela, она может оживлять тех, кто становится мертвым в игре.

Саджит Badgalseph Арслан

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