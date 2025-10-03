MOUZ выиграла у Pipsqueak+4 на квалификации PGL Wallachia Season 6

Их противник отправляется в нижнюю сетку, где попытается пройти в основную стадию через нее — итоговый счет встречи 2-0.

Команды пытаются разыграть один слот в Западной Европе — обе карты без особых проблем отошли MOUZ. Первый раунд противостояния закончился со счетом 26:20 и экономическим перевесом в 23 тысячи, а второй — еще более уверенно — 45:18 и 30 тысячами преимущества по финансам.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который пройдет с 13 по 23 ноября в Бухаресте (Румыния). Сейчас проходят закрытые отборочные соревнования, которые определят игроков основной стадии, помимо тех, кто уже получил приглашения. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.