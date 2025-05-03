Mouz выбили Faze с BLAST Rivals и сыграют против Falcons в полуфинале

Команда Mouz вышла в полуфинал BLAST Rivals, обыграв Faze в четвертьфинале со счетом 2:0. Игры прошли на картах Dust2 (13:11) и Mirage (13:2).

Лучшим игроком матча по показателю KD стал Джимми Jimpphat Сало из Mouz, завершивший встречу со статистикой 44-19 (+25).

В полуфинале Mouz встретится с Falcons. Матч запланирован на 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Faze заняла 5-6 место и заработала 25 тысяч долларов.

Состав Mouz: Torzsi, Xertion, Spinx, Jimpphat, Brollan, Sycrone (тренер).

Состав Faze: Karrigan, Elige, Broky, Rain, Frozen, Neo (тренер).

BLAST Rivals проходит с 30 апреля по 4 мая в Копенгагене. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов.