MOUZ выбила Aurora Gaming из плей-офф PGL Astana 2026

Турецкий коллектив не смог справиться с интернациональной командой — итоговый счет решающей встречи составил 2-0.

Открывающий матч стадии плей-офф закончился поражением для организации из Турции — она покидает чемпионат. Первой картой встречи стал Dust2 — 13:11 в пользу «мышек». Продолжилось все на Nuke, где MOUZ чувствовали себя еще увереннее — 13:8.

PGL Astana 2026 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит в Астане (Казахстан) с 9 по 17 мая. Призовой фонд соревнований составляет 800 тысяч долларов.