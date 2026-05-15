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MOUZ выбила Aurora Gaming из плей-офф PGL Astana 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды MOUZ.
Фото MOUZ

Турецкий коллектив не смог справиться с интернациональной командой — итоговый счет решающей встречи составил 2-0.

Открывающий матч стадии плей-офф закончился поражением для организации из Турции — она покидает чемпионат. Первой картой встречи стал Dust2 — 13:11 в пользу «мышек». Продолжилось все на Nuke, где MOUZ чувствовали себя еще увереннее — 13:8.

PGL Astana 2026 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит в Астане (Казахстан) с 9 по 17 мая. Призовой фонд соревнований составляет 800 тысяч долларов.

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