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3 декабря 2025, 19:30

MOUZ сыграют с российской PARIVISION на StarLadder Budapest Major 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды MOUZ.
Фото MOUZ

Матч стартует завтра, 4 декабря, в 15.00 по московскому времени — фаворитом пары являются «мышки».

Противостояние ожидается напряженным — 3-я стадия соревнований стартует, а значит, права на ошибку становится все меньше. Сильнейшие коллективы смогут пройти в плей-офф, где и определится чемпион соревнований. Это будет первая встреча между MOUZ и PARIVISION за всю историю. Статистика на стороне первых, хотя ранее они и уступили Vitality и Falcons на других турнирах.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.

StarLadder Budapest Major-2025.StarLadder Budapest Major-2025. Все, что нужно знать о главном турнире года в CS2

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