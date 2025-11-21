CyberPRO
Сегодня, 17:00

MOUZ смогла справиться с Heroic на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды MOUZ.
Фото MOUZ

«Хероик» покидает соревнования, не справившись с соперником в нижней сетке — итоговый счет составил 2-0.

Оба состава не имели права на ошибку — теперь «мышек» ожидает проигравший из пары PARIVISION — Team Spirit. Первая карта закончилась в пользу MOUZ со счетом 29:16 и экономическим перевесом в 28 тысяч, вторая стала завершающей — 35:25 и преимущество в 20 тысяч смогли помочь победить.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

