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26 февраля, 20:30

MOUZ проиграли Team Liquid на групповом этапе DreamLeague Season 28

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Liquid.
Фото Team Liquid

«Ликвиды» смогли собраться и уверенно обыграли «мышек» — итоговый счет встречи составил 1-2.

Проигрыш MOUZ закрывает для них проход на следущую стадию турнира. Liquid выиграла шестой матч из шести и прошла в верхнюю сетку плей-офф. Первая карта закончилась на 34 минуте со счетом 30:12 в сторону Мауз, а вторая 21:31 — уже в пользу «ликвидов». Решающая закончилась со счетом 10:4 менее чем за 20 минут.

DreamLeague Season 28 — киберспортивный турнир, что проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 1 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

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