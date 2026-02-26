MOUZ проиграли Team Liquid на групповом этапе DreamLeague Season 28

«Ликвиды» смогли собраться и уверенно обыграли «мышек» — итоговый счет встречи составил 1-2.

Проигрыш MOUZ закрывает для них проход на следущую стадию турнира. Liquid выиграла шестой матч из шести и прошла в верхнюю сетку плей-офф. Первая карта закончилась на 34 минуте со счетом 30:12 в сторону Мауз, а вторая 21:31 — уже в пользу «ликвидов». Решающая закончилась со счетом 10:4 менее чем за 20 минут.

DreamLeague Season 28 — киберспортивный турнир, что проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 1 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.