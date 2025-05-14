MOUZ проиграла Runa Team в группе A этапа Play-In на FISSURE Universe: Episode 5

В рамках стадии Play-In турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 команда MOUZ проиграла Runa Team со счетом 0:2.

Следующий матч состоится 14 мая в 11:00 по московскому времени. В игре best-of-2 встретятся AVULUS и One Move.

Напомним, что стадия Play-In проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Два лучших коллектива получат право участвовать в основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.