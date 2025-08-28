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28 августа 2025, 16:00

MOUZ переиграла Imperial Esports в дебютном матче квалификаций на BLAST Open Fall 2025

Алексей Буланов
torzsi.
Фото PGL

MOUZ одержала волевую победу над Imperial Esports (2:1) на старте квалификаций к BLAST Open Fall 2025. После фиаско на Overpass (2:13), европейский коллектив сумел собраться и одержать две победы подряд на Mirage (13:4) и Nuke (13-7).

Статистика матча.
Фото HLTV

BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, будут бороться за призовой фонд в 330 тысяч долларов.

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