14 июня, 01:15

MOUZ одолели Liquid в матче на выбывание с BLAST.tv Austin Major 2025

Алексей Буланов
torzsi.
Фото HLTV

MOUZ обыграли Liquid в сетке 0-2 на BLAST.tv Austin Major 2025. BO3 противостояние закончилось победой «Мышек» со счетом 2-1. После победы на Dust2 (13-8), коллектив под капитанством Камиля «siuhy» Шкрадека сумел собраться, оказавшись в шаге от вылета с турнира. Победа на Nuke (13-4) перевела игру на решающий Mirage, где топ-2 команда мира все же сумела дожать соперника (22-19).

Статистика матча.
Фото HLTV

Таким образом, Liquid покидают мейджор без единой победы в серии, а MOUZ продолжат борьбу за выход в плей-офф ивента в матче против 3DMAX.

