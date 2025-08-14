MOUZ обыграли Astralis в четвертьфинале BLAST Bounty 2025 Season 2

Датский состав пытался побороть «мышек», но не удалось сделать этого ни разу, счет составил 2-0.

Как бы Astralis ни старались, их противник всегда оказывался сильнее, что стало очевидным во время первой же карты. Сначала MOUZ забрали Nuke со счетом 13:8, эту карту выбрали датчане. После чего они одержали верх и на своем пике на Mirage — с разгромным итоговым счетом 13:4.

BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals — заключительный турнир, который проходит на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 500 тысяч долларов.