MOUZ — новые чемпионы PGL Wallachia Season 6 — они обыграли Team Spirit

Гранд-финал не обошелся без сюрпризов — российскому коллективу не удалось выиграть соперников — итоговый счет встречи 3-2.

Удивительно, но факт — главный фаворит не смог подтвердить свой статус и оказался в аутсайдерах. Началось все с победы «драконов» со счетом 36:35, однако затем на второй — 23:29 и третьей — 15:20 — их обошли «мышки». Четвертая могла стать решающей, но TS все же вырвали ее для себя — 39:13 и более 51 тысячи экономического преимущества. На пятой коллектив явно устал, MOUZ смогли выжать из этого максимум и сделали 16:32, забрав себе титул.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходил с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составил 1 миллион долларов — из них 300 тысяч получили MOUZ.