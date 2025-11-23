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23 ноября 2025, 23:05

MOUZ — новые чемпионы PGL Wallachia Season 6 — они обыграли Team Spirit

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды MOUZ.
Фото MOUZ

Гранд-финал не обошелся без сюрпризов — российскому коллективу не удалось выиграть соперников — итоговый счет встречи 3-2.

Удивительно, но факт — главный фаворит не смог подтвердить свой статус и оказался в аутсайдерах. Началось все с победы «драконов» со счетом 36:35, однако затем на второй — 23:29 и третьей — 15:20 — их обошли «мышки». Четвертая могла стать решающей, но TS все же вырвали ее для себя — 39:13 и более 51 тысячи экономического преимущества. На пятой коллектив явно устал, MOUZ смогли выжать из этого максимум и сделали 16:32, забрав себе титул.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходил с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составил 1 миллион долларов — из них 300 тысяч получили MOUZ.

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