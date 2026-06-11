MOUZ — фаворит в матче против Legacy на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч MOUZ — Legacy 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Фаворитом выглядит MOUZ: одна из сильнейших команд мира заметно превосходит соперника по классу и опыту больших турниров. Legacy — недавний чемпион CS Asia Championships и боец, пробившийся через Stage 2 со счетом 3-2, но против топ-команды ее потолок ниже. В формате Bo3 у бразильцев будет шанс навязать борьбу на одной из карт, однако в серии MOUZ обязана пользоваться разницей в классе.

Рекомендуемая ставка: победа MOUZ в серии