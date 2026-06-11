MOUZ легко обыграла Legacy на турнире IEM Cologne Major 2026
Европейская организация смогла справиться с бразильским коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.
MOUZ одержала первую победу в третьем этапе, что позволяет ей пройти в сетку 1:0. Картами противостояния с Legacy стали Dust2, который завершился со счетом 13:5, и Nuke — 13:6.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований — 1,25 миллиона долларов.
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