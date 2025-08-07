MOUZ разгромили OG в рамках BLAST Bounty 2025 Season 2 после неудачи на первой карте

В матче OG неожиданно выиграли первую карту у топ-2 команды мира по версии World Ranking. Но матч все же закончился триумфом MOUZ со счетом 2:1 (Nuke пик OG 9:13, Inferno пик MOUZ 13:1, Mirage оставшийся пик 13:5). Лучшим игроком матча стал Дориан «xertioN» Берман с рейтингом 1.58 (2.1).

По итогу матча OG покидают турнир, а MOUZ отправляются во вторую стадию.

Филатов Руслан