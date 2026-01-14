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14 января, 23:40

NAVI вылетели из закрытой квалификации к BLAST Bounty Winter 2026, проиграв Monte

b1t.
Фото HLTV

В рамках закрытой квалификации к BLAST Bounty Winter 2026 состоялся матч между Natus Vincere и Monte. Несмотря на статус фаворита серии, NAVI потерпели поражение со счетом 1:2.

Таким образом, «рожденные побеждать» выбыли из борьбы за проход на турнир, а Monte сыграют во втором раунде квалификации.

Отметим, что закрытая квалификация на BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 13 по 18 января в онлайне. В борьбе за восемь путевок на мейн ивент сошлись 32 команды в формате игр на выбывание.

Владислав Корякин

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