NAVI вылетели из закрытой квалификации к BLAST Bounty Winter 2026, проиграв Monte
В рамках закрытой квалификации к BLAST Bounty Winter 2026 состоялся матч между Natus Vincere и Monte. Несмотря на статус фаворита серии, NAVI потерпели поражение со счетом 1:2.
Таким образом, «рожденные побеждать» выбыли из борьбы за проход на турнир, а Monte сыграют во втором раунде квалификации.
Отметим, что закрытая квалификация на BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 13 по 18 января в онлайне. В борьбе за восемь путевок на мейн ивент сошлись 32 команды в формате игр на выбывание.
Владислав Корякин
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