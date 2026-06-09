Monte прошла в третью стадию, выиграв у paiN Gaming на турнире IEM Cologne Major 2026

Организация смогла справиться с бразильским коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

Monte одержала третью победу во втором этапе, что позволяет ей пройти в третью стадию соревнований — ее соперник отправляется домой. Картами противостояния с paiN Gaming стали Nuke, который завершился с разгромным счетом 13:5, и менее уверенный Dust2 — 13:11.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований — 1,25 миллиона долларов.