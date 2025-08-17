Леонид «chopper» Вишняков поделился впечатлениями после победы на BLAST Bounty Season 2

Капитан Team Spirit Леонид «chopper» Вишняков подытожил игру команды на BLAST Bounty Season 2.

В своем Telegram-канале он написал: «Игра прикольная. Сегодня мы, если честно, не сильно классно сыграли, потому что финал и мы, походу, были возбуждены сильно. Но при этом всём много ключевых моментов выиграли. Вся команда в нужный момент всегда включалась, что очень радует.

А так классный турнир. Тяжело, были там игры тяжёленькие. Но в общем и целом у нас задача была потренировать на турнире. Мы, вроде бы, потренировали. Поэтому надо постараться улучшить игру к Esports World Cup 2025, потому что это ещё более важный турнир».

Турнир проходил с 14 по 17 августа в Мальте. Призовой фонд составлял 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан