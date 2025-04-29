Mira: «Spirit — уникальная команда. Против нее не так легко драфтить»

Игрок Aurora Мирослав Mira Колпаков поделился впечатлениями от поражения от Team Spirit на PGL Wallachia 4.

«Spirit — уникальная команда. Против нее не так легко драфтить, так как она пикает не совсем мету. У нее есть свои герои: Viper, Bane, Spirit Breaker даже иногда», — заявил Mira. Также российский киберспортсмен отметил нестандартный подход соперника: «Они берут многих героев вне меты, которых мы не можем ожидать. Из-за этого игра становится немного странной. Нам было тяжело показывать свою игру».

Aurora заняла 5-6-е место на PGL Wallachia 4, заработав 60 тысяч долларов. Турнир проходил в Бухаресте с 19 по 27 апреля с призовым фондом 1 миллион долларов. Чемпионом стала Team Liquid.