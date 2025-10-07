Sh0tnik: «Было бы очень круто, если бы танковый киберспорт вышел на арены CS2 и Dota 2»

Известный стример и бывший киберспортсмен по «Миру танков» Никита Sh0tnik Пахомов порассуждал о перспективах развития танкового киберспорта в эксклюзивном интервью для «СЭ».

«Развитие киберспорта по «Миру танков» зависит от того, как разработчики видят развитие игры, а также от людей, которые развивают это направление в нашей дисциплине. Безусловно, было бы очень круто, если бы танковый киберспорт вышел на те арены, где проводятся CS2 или Dota 2»