Сегодня, 14:05

Sh0tnik: «Было бы очень круто, если бы танковый киберспорт вышел на арены CS2 и Dota 2»

Алексей Буланов
Sh0tnik.
Фото ESforce Holding

Известный стример и бывший киберспортсмен по «Миру танков» Никита Sh0tnik Пахомов порассуждал о перспективах развития танкового киберспорта в эксклюзивном интервью для «СЭ».

«Развитие киберспорта по «Миру танков» зависит от того, как разработчики видят развитие игры, а также от людей, которые развивают это направление в нашей дисциплине. Безусловно, было бы очень круто, если бы танковый киберспорт вышел на те арены, где проводятся CS2 или Dota 2»

Sh0tnik.«Попробуйте 10-12 часов за компьютером посидеть — это очень сложно». Интервью с Sh0tnik о киберспорте и «Мире танков»
