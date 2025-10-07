Sh0tnik: «Люди все больше интересуются играми. За киберспортом есть будущее»
Известный стример и бывший киберспортсмен по «Миру танков» Никита «Sh0tnik» Пахомов порассуждал о перспективах развития индустрии киберспорта и видеоигр в эксклюзивном интервью для «СЭ».
«Киберспорт смотрят, люди все больше интересуются играми, поколение подрастает, у всех сразу телефоны, на которых они играют в PUBG Mobile. За киберспортом есть будущее»«Попробуйте 10-12 часов за компьютером посидеть — это очень сложно». Интервью с Sh0tnik о киберспорте и «Мире танков»
Новости