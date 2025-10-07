CyberPRO
Сегодня, 14:50

Sh0tnik: «Больше всего в «Мире танков» бесят дисбалансные карты»

Алексей Буланов
Sh0tnik.
Фото ESforce Holding

Известный стример и бывший киберспортсмен по «Миру танков» Никита «Sh0tnik» Пахомов рассказал о самых надоедливых вещах в игре в эксклюзивном интервью для «СЭ».

«Я бы убрал много плохих, дисбалансных карт или просто поправил бы их, тогда игра станет получше. Сейчас разработчики занялись этим — убирают стан у арты, баланс по ролям делают. Но сейчас больше всего бесят именно дисбалансные карты, когда загружаешься, видишь сетап противника, видишь свой и понимаешь, что игра проиграна еще до ее старта»

Sh0tnik.«Попробуйте 10-12 часов за компьютером посидеть — это очень сложно». Интервью с Sh0tnik о киберспорте и «Мире танков»

