27 июня, 14:35

Министерство спорта планирует ввести обязательные нормативы для киберспортсменов

Алексей Буланов
Финал Школьной киберспортивной лиги 2024 по Dota 2.
Фото ФКС России

В Министерстве спорта разработан новый федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Согласно нормативам, при выполнении наклона вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) мужчины должны показывать результат не менее 6 см, женщины — не менее 8 см. Подъем туловища из положения лежа за минуту юноши обязаны выполнить минимум 40 повторений, девушки — 35. Даже новичкам в киберспорте потребуется демонстрировать высокую скорость кликов — не менее 180 нажатий левой кнопкой мыши за 30 секунд. Кроме того, обязательным требованием является выполнение отжиманий от пола: юноши — не менее 25 раз, девушки — 11 раз.

