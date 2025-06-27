Министерство спорта планирует ввести обязательные нормативы для киберспортсменов

В Министерстве спорта разработан новый федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Согласно нормативам, при выполнении наклона вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) мужчины должны показывать результат не менее 6 см, женщины — не менее 8 см. Подъем туловища из положения лежа за минуту юноши обязаны выполнить минимум 40 повторений, девушки — 35. Даже новичкам в киберспорте потребуется демонстрировать высокую скорость кликов — не менее 180 нажатий левой кнопкой мыши за 30 секунд. Кроме того, обязательным требованием является выполнение отжиманий от пола: юноши — не менее 25 раз, девушки — 11 раз.