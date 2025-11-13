Министр просвещения РФ Кравцов заявил, что не обсуждается введение киберспорта в школах: «Мы говорим о фиджитале»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» заявил, что в школах могут быть введены дисциплины фиджитал-спорта.

«Киберспорт в школах не обсуждается. Мы говорили о фиджитале, чтобы отвлечь детей от компьютеров, чтобы они занимались реальным спортом. Какие это будут дисциплины, мы обсуждаем», — сказал Кравцов «СЭ».

Фиджитал-спорт — это направление, которое объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.