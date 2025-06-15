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15 июня 2025, 13:01

Вильям «mezii» Мэрриман: «Возможность отомстить им за два предыдущих мейджора»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Вильям «mezii» Мэрриман из Vitality.
Фото HLTV

Игрок команды Vitality — винстрик, которой был прерван Legacy, высказался о своих вероятных противниках в плей-офф на BLAST.tv Austin Major Austin 2025.

«s1mple и FaZe хорошо показывают себя на этом турнире, и не стоит забывать про их магию, но я думаю, что для нас это было бы веселое противостояние. Я думаю, s1mple с нетерпением ждет, чтобы сыграть против ZywOo. Это также возможность отомстить им за два предыдущих мейджора»

Вильям «mezii» Мэрриман

Следующий матч команды Vitality пройдет уже в плей-офф, так как они уже заполучили там свое место.

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